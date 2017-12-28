أخبار ليبيا24-

عقدت اللجنة المكلفة من رئاسة مجلس النواب بخصوص النظر في قرار الزيادة الخاص بالمعلمين اجتماعها اليوم الخميس بمقر ديوان وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة .

وبحث الحضور موضوع الزيادات في مرتبات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم ومدراء المدارس والإداريين والمفتشين التربويين ومسؤولو القطاعات بالمناطق التابعة لوزارة التعليم.

وأوضحت مصادر مطلعة أن وزارة التعليم تقوم بإعداد الإحصائيات الفعلية للفئات التي تشملها الزيادة الخاصة، والخروج بتوصيات متمثلة في نقاط عدة ومن ثمّ التوجه إلى أعضاء مجلس النواب خلال الأيام المقبلة لإصدار قرار صرف الزيادات المالية للعاملين في قطاع التعليم.

يذكر أن الاجتماع عقد برئاسة وكيل عام وزارة التعليم “سالم بوالحاسية”، وعضو اللجنة بوزارة التعليم “إبراهيم دخيل”، والمستشار القانوني بمجلس النواب والممثل عن مصرف ليبيا المركزي “حسام الشهيبي”، والمستشار القانوني بالوزارة “رافع يحي”.