أخبار ليبيا24-خاص-

أكد الناطق باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي على تسديد الحكومة مبلغ تجاوز 534 مليون للمصرف التجاري الوطني بالإضافة للعوائد المترتبة عنه من أصل مليار ونصف المليار دينار قيمة كامل القروض التي سيرت بها الحكومة شؤون البلاد.

وأوضح العريبي في تصريح خاص بـ”وكالة أخبار ليبيا24″، أن الحكومة المؤقتة قد تحصلت على القرض في بداية عملها لتسيير شؤون البلاد , وأن تسديد القرض جاء تفنيداً للأقوال التي تتهم الحكومة بصرف أموال المودعين واستنزاف أموال المصارف وإرباكها لخزانة الدولة بالديون وهو ما ينفيه تسديد القروض حسب قوله.

يشار إلى أن عملية التسديد كانت أمس الأربعاء بحضور رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني و نائب رئيس الحكومة لشؤون الهيئات و نائب الرئيس لشؤون الخدمات ووزير ووكيل وزارة المالية و مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية ونائب المدير العام للمصرف.