أخبار ليبيا24-

عُقد بقر الكلية العسكرية توكرة ،الاجتماع التشاوري الأول بهدف للتحضير لانعقاد المؤتمر العلمي الذي ستُنظمه الكلية العسكرية بالشراكة مع جامعة بنغازي.

و ترأس آمر إدارة التدريب بالقوات المسلحة اللواء رمضان بوعائشة الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء ،وضم كل من عميد جامعة بنغازي وكبير المعلمين بالكلية العسكرية وعدد من كبار الضباط المشاركين في الإعداد للمؤتمر.

وتمحورت مداخلة اللواء رمضان بوعائشة على ضرورة التركيز على الجانب العلمي والتكنولوجي وانعكاساته على تطوير المناهج التعليمية بالمؤسسات التعليمية عامة والكلية العسكرية خاصة، كما أشاد بدور الكلية العسكرية وآمرها اللواء هاشم بورقعه الكزة في دعم المسيرة التعليمية والحرص على تطوير المناهج التعليمية.

من جانبه رحب عميد جامعة بنغازي باستضافة الكلية العسكرية له و استعدادهم للتعاون بين الجامعة والكلية في مجال التدريب والتعليم.