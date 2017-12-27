أخبار ليبيا24-

التقى عمداء الشرق الليبي بمقر بلدية الساحل الجبل الأخضر حيث كان في استقبالهم عميد بلدية الساحل المقدم جلال الدرسي وعدد من أعيان ومشائخ ومسؤولي القطاعات بالبلدية.

وأكد الحاضرون بان الهدف من الاجتماع هو استكمال الملتقي الوطني للبلديات الليبية الذي انعقد في شهر ديسمبر الجاري بالحمامات في العاصمة التونسية, ومناقشة ضرورة وضع آلية للتواصل في كافة الجوانب الأمنية والاقتصادية والصحية وإيجاد حلول لبعض المشاكل، الفنية والإنسانية ذات الاهتمام المشترك ونبذ الفتنة والفرقة وتأكيد علي وحدة الصف وعدم شق الصف وتفادي ما قد يحدث في المستقبل .

‎‏‎واستعرض عمداء البلديات خلال الاجتماع عدة ملفات أبرزها التحديات التي تواجه توفير الاحتياجات الأساسية للبلديات مؤكدين بأنهم ممثلين لمدنهم في عدة جوانب أهمها الجانب الخدمي والإنساني .

‎‏‎وشدد عمداء البلديات على ضرورة تفعيل دور الإدارة المحلية كمؤسسات رشيدة قريبة من المواطن إلى حين إنهاء المرحلة التي تمر بها ليبيا، وتعزيز مؤسسات الدولة وإعادة بنائها .

وفِي ختام اللقاء خروج عمداء البلديات بعدة توصيات حول انعقاد الاجتماع التنفيذي بمدينة شحات للملتقي الليبي الجامع لكافة عمداء البلديات من شرق وغرب وجنوب البلاد لتفعيل دور الإدارة المحلية كمؤسسة حكومة رشيدة وذلك بعد أخذ الإذن من السلطات المختصة.

يذكر أن الاجتماع كان بحضور عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار وعميد بلدية درنه د.احميده تربح وعميد بلدية وردامة محمد الشراز وعميد بلدية مرادة عمر الفقيه و شعيب احميده عميد بلدية جالو وعبدالعزيز سعيد عميد بلدية الابيار وحسين محمود عميد بلدية شحات وعبدالله مطول مكلف عن بلدية البيضاء والمهدي بن حمد عميد بلدية جردس العبيد والسنوسي عثمان عميد بلدية أوجلة و احمد بوفرنه عميد بلدية سلوق واحمد موسي عميد بلدية اجخرة وعبدالجليل علي عبدالكريم عميد بلدية قمينس وتوفيق ابراهيم عميد بلدية البيظان وشعيب الساعدي عميد بلدية الزويتينة وسلطان وحسين عبدالكريم عميد بلدية لابرق ومفتاح عمر عميد بلدية تازربو وفتح الله خطاب عميد بلدية بئر الأشهب ومنصف عميد بلدية ألقبة والناجي مأزق عميد بلدية طبرق ويونس حمد عميد بلدية أم الرزم وعلي اجريبيع عميد بلدية القيقب و وهبي الرخ عميد بلدية المرج