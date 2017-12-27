أخبار ليبيا24-

قام وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور “سعد يعقوب” و رئيس لجنة الصحة بالبرلمان “نصر الدين مهنى” ووكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى”نادر اكويري” بزيارة لمركز بنغازي الطبي والاجتماع بإدارة مركز بنغازي الطبي.

وأثنى كل منهم على ما يقوم به مدير عام المركز الطبي من مجهودات وتنظيم للإدارات وسير العمل وتوفير المستلزمات والأدوية في مده وجيزة.

ووعد المجتمعون مع إدارة مركز بنغازي الطبي بتوفير الدعم الكامل والقرارات المساندة لتسهيل عمليات توفير الإمداد الطبي والصيانة والتدريب للعاملين بالمركز الطبي.