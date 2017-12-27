أخبار ليبيا24- خاص

بحث رئيس مجلس الإدارة لشركة الواحة للنفط خالد عمار ومدير عام السلامة في المؤسسة الوطنية للنفط خالد بوخطوة مع آمر سرية مرادة المقاتلة الأوضاع الأمنية في منطقة الحقول النفطية وكيفية مواجهة خطر الهجمات الإرهابية.

واستعرض في الاجتماع خلال الزيارة اليوم الأربعاء للوقوف على آخر المستجدات بمكان التفجير في خط النفط الاستعداد لمثل هذه الحالات وذلك تحسبا لأي طارئ.

وأشاد عمار بدور سرية مرادة المقاتلة في جميع الأوقات خصوصا في هذه الحادثة وتعهد بزيارة السرية خلال الأيام المقبلة.

ومن جهته أثنى بوخطوة عن دور السرية البارز في حماية وحراسة وتأمين الحقول النفطية في حوض مرادة النفطي مشيدا بدورها وجاهزيتها وسرعة استجابتها في الحالات الطارئة حتى خارج نطاق السرية وذلك خلال العديد من المواجهات مع التنظيم الإرهابي خلال الفترة الماضية رغم قلة الإمكانيات.