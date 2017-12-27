أخبار ليبيا24- خاص

أنهت فرق الصيانة والمطافي اليوم الأربعاء جميع أعمال السلامة والسيطرة على النيران المشتعلة بسبب التفجير الإرهابي في خط النفط الخام التابع لشركة الواحة قرب منطقة مرادة وإخمادها بشكل تام.

وأكد المكتب الإعلامي في سرية مرادة المقاتلة أن دوريات تابعة للسرية قامت بجولات مكثفة في محيط مكان التفجير الذي استهدف خط النفط الخام.

وذكر المكتب الإعلامي اأن لدوريات جاءت تمهيدا لدخول فرق الصيانة لإخماد النار وبالفعل بعد التأكيد على خلو المنطقة من أي أخطار أمنية قد تواجه الفنيين أثناء قيامهم بأعمالهم تم السماح لدخول سيارة الإطفاء والمختصين من شركتي الواحة وشركة سرت وبالتعاون مع بعض أفراد السرية.

يشار إلى أن خط النفط الخام التابع لشركة الواحة قرب منطقة مرادة تعرض يوم أمس الثلاثاء لتفجير يرجح أنه نتيجة عمل إرهابي بعد رصد مجموعة مسلحة تستقل سيارتين دفع رباعي قرب الخط المستهدف.