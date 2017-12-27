أخبار ليبيا 24 – خاص

استجلب المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي، مبيدات وبعض آلات الرش عن طريق شركة “أجروفارم” الانجليزية بإشراف الهيئة العامة للزراعة التابعة للحكومة الليبية المؤقتة .

وأوضح المركز – أن الغرض من استجلاب المبيدات والآلات لإقامة حملات عامة لمكافحة بعض الآفات الخطرة والتي تهدد الإنتاج الزراعي بمختلف مناطق ليبيا، مشيا إلى أن الآفات التي تهدد الإنتاج الزراعي كثيرة ومنها آفة النخيل بمناطق الواحات وكذلك الجراد المغربي بساحل بنغازي وحفار ساق التفاح بالجبل الأخضر والدودة القارضة بمناطق طبرق .

وأشار المركز إلى أن المبيدات والآلات ستوزع على كافة مراكز الوقاية بالبلديات التابعة للحكومة المؤقتة .

يشار إلى أن شركة “أجروفارم” الإنجليزية لها العديد من الوكلاء في منطقة الشرق الأوسط، وتهدف الشركة إلى دعم التنمية الزراعية من خلال توفير العديد من الأصناف الجيدة التي تمتاز بالفاعلية العالية و الأمان من المبيدات والأسمدة للمزارع، وتوفير الآلات والمعدات اللازمة لاستصلاح الأراضي مثل اللوادر والحفارات والجرارات الزراعية.