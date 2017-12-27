أخبار ليبيا24-

بحث عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار مع وكيل وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب آخر المستجدات حول سير العمل بكافة المرافق الصحية بمدينة بنغازي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده “العبار” مع ” عقوب”أمس الثلاثاء بمقر البلدية رفقة وكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى الدكتور نادر اكويري وبعض مدراء الإدارات الصحية في الوزارة ومدراء المرافق الصحية .

كما استعرض الاجتماع بعض الصعوبات التي تواجه كافة المرافق الصحية في البلدية، بالإضافة إلى آلية إعادة تفعيل جهاز الإسعاف السريع والمشاكل التي تواجه جهاز الإمداد الطبي بنغازي، فضلاً عن مناقشة المشاكل التي تواجه المستشفيات الكبرى والمرافق الصحية الواقعة ببلدية بنغازي ,وقدم عميد البلدية شرح كامل لوكيل وزارة الصحة بخصوص عمل المرافق الصحية والمستشفيات العامة وجهاز الإمداد الطبي .

يذكر أن وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب والوفد المرافق له تفقد أمس الثلاثاء مركز القلب بمنطقة الهواري لمتابعة آخر المستجدات والتطورات، وسير العمل بالمركز القلب , موضحاً أن هذه الزيارة بناءا على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثنى و حرصاً من الوزارة على الالتقاء بالقائمين على المستشفيات بمدينة بنغازي والتعرف على مقترحاتهم ومطالبهم حيال المرحلة الحالية وحصر الاحتياجات الفعلية والإسعافية للوقوف على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ .