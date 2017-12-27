أخبار ليبيا24-

حذر مساعد مدير جهاز الحرس البلدي بنغازي المقدم توفيق الورفلي من شراء تن نوع “فلورا” مالطي الصنع منتهي الصلاحية.

وأضاف الورفلي أن مركز شرطة رأس اعبيدة في إطار التعاون بين الأجهزة الأمنية قام بتسليم شخصين لغرفة الحرس البلدي غرب بنغازي يقومون بتزوير صلاحية منتج “التن” المنتهية صلاحيته سنة 2016 بأخرى جديد لسنة 2018.

وأشار مساعد مدير الجهاز إلى أن الشركة المستوردة قامت في وقت سابق فتح محضر لدى الغرفة بخصوص سرقة المنتج من مخازنها في منطقة الصابري وكما أكدت بأنها لم تستورد هذا المنتج منذ سنة2014.