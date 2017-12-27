أخبار ليبيا24-

أقيم ببلدية المرج حفل افتتاح مركز فرزوغة للرعاية الصحية الأولية و الأمومة و الطفولة و الطوارئ, بحضور وكيل وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور “سعد عقوب” وعضو مجلس النواب “سلطنة المسماري” و عميد بلدية المرج ” وهبي الرخ”.

وتجول الحاضرون داخل المركز الطبي للاطلاع علي المبني و التجهيزات المعدة بداخله و شرح ما يلزم التعريف به للضيوف.

وألقى الحضور خلال الحفل العديد من الكلمات من بينها كلمة وكيل وزارة الصحة الذي اثني علي جهود العاملين بقطاع الصحة وكل ما يقدمونه من أعمال من أجل الإنسانية رغم قلة الإمكانيات و الدعم بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد “عقوب” أن ما يقدمه العاملين في قطاع الصحة هي رسالة و أمانة في أعناقهم من أجل تسهيل كل العوائق و الصعوبات قدر المستطاع للمواطنين.

وفي ختام الحفل تم تقديم عدد من شهادات الشكر و التقدير لكل من ساهم في انجاز هذا المبني حتى وصل إلى يوم الافتتاح .