أخبار ليبيا24- خاص

قال مصدر مطلع في شركة الواحة اليوم الثلاثاء إن الخسائر جراء تفجير خط نقل النفط الخام بالقرب من منطقة مرادة بلغت حوالي 90 ألف برميل من النفط الخام.

وأضاف المصدر أن العاملين في الشركة مازالوا يتفقدون الأضرار الناتجة عن التفجير، مشيرًا إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أن التفجير جراء عمل إرهابي.

الجدير بالذكر أن سرية مرداة المقاتلة أعلنت أن مجهولين فجروا اليوم الثلاثاء خط نقل النفط الخام بالقرب من منطقة مرادة.

وذكر المكتب الإعلامي في السرية أنه من المحتمل أن يكون التفجير عملا إرهابيا، مؤكدًا أن السرية حركت قوة مسلحة إلى عين المكان.

يشار إلى أن الخط تابع لشركة الواحة للنفط الواصل مابين حقول الشركة في منطقة حوض مرادة النفطي إلى ميناء السدرة في منطقة الهلال النفطي.