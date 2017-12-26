أخبار ليبيا 24 – خاص

قال وكيل أول وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والمكلف لمتابعة المشاريع والمشاكل ببلدية طبرق سعد عقوب إن الوزارة قامت بإيجاد حل للمشكلة الحالية لقطاع الصحة في طبرق.

وأضاف عقوب في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أنه تم تكليف عبدالمنعم أسويكر بقطاع الصحة في المدينة لافتا إلى أنه أحد العناصر الإدارية في قطاع الصحة وليس غريبا عليه.

وأوضح وكيل الوزارة أن هنالك ميزانيات مرصودة لهذا القطاع ولكن لوجود مشكلة معلقة وتوقف المرافق الصحية رأت وزارة الصحة تكليف شخص ثالث لإدارة هذا القطاع الهام في المدينة.

وأكد عقوب أنه اجتمع مع المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية لإطلاعهم على المستجدات الخاصة بهذا التكليف موضحًا أنه الحل الجذري لهذه المشكلة التي يعاني منها قطاع الصحة منذ عدة أشهر.

وأشار إلى أنه تابع العديد من المشاريع والإجراءات والخدمات اليومية للمواطن كذلك المشروعات والاتفاقات السابقة مابين المجلس البلدي في طبرق ورئاسة الوزراء خلال اجتماعه مع المجلس البلدي.