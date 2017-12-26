أخبار ليبيا24- خاص

كشف مصدر مطلع من سرية مرادة المقاتلة لـ”أخبار ليبيا24″ أنه تمت شبه سيطرة على الحريق في خط النفط التابع لشركة الواحة قرب منطقة مرادة.

وأضاف المصدر في تصريحه أنه تم قفل الصمام المغذي لخط النفط المعطوب والنيران أصبحت محصورة في مكان واحد.

ولفت إلى أن عدد من سيارات الإطفاء حضرت من عدة حقول نفطية مجاورة وهي متواجدة الآن في منطقة مرادة وستباشر غدا صباحا إخماد النيران.

وأكد المصدر أن سرية مرادة قامت بدوريات مكثفة حول المنطقة لتأمينها والتأكيد على عدم وجود أي نوع من الخطر على الموظفين.

يشار إلى أن مجموعة مسلحة تستقل سيارات تويوتا صحراوية – يرجح أنها من الجماعات الإرهابية – قامت بزرع عبوات وحقائب متفجرة جانب خط نقل النفط الخام التابع لشركة الواحة بالقرب من منطقة مرادة تسببت في تفجيره واشتعال النيران فيه.