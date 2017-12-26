أخبار ليبيا24- خاص

أكد المكتب الإعلامي لسرية مرادة المقاتلة اليوم الثلاثاء أن مجموعة مسلحة تستقل سيارات تويوتا صحراوية قامت بزرع عبوات وحقائب متفجرة جانب خط نقل النفط الخام التابع لشركة الواحة بالقرب من منطقة مرادة تسببت في تفجيره.

وأضاف المكتب الإعلامي لـ”أخبار ليبيا24″ أن قوة مسلحة من سرية مرادة المقاتلة وبعض الشباب المساندين توجهت إلى مكان التفجير حوالي 25 كم شمال غرب مرادة، وحاليا جاري تمشيط محيط المكان.

وأوضح المكتب الإعلامي للسرية أن القوة التحمت مع أفراد فصيل الحماية بعد فقدان الاتصال بهم في وقت سابق حيث كانوا مكلفين بحماية فريق الصيانة التابع لشركة الواحة كانوا متواجدين بالقرب من مكان التفجير بحوالي 15 كم.

يشار إلى أن الخط الذي تم تفجيره تابع لشركة الواحة للنفط الواصل مابين حقول الشركة في منطقة حوض مرادة النفطي إلى ميناء السدرة في منطقة الهلال النفطي.