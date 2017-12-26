أخبار ليبيا24-

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ومديرها التنفيذي د.علي محمود مع مساعد وكيل الخارجية الأمريكية وفريق من الوزارة المختص بشؤون المغرب العربي إمكانية حماية أصول المؤسسة واليات استثمارها .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الطرفان في واشنطن ,حيث تناول الاجتماع أيضاً سبل دخول المؤسسة إلى الأسواق الأمريكية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الولايات المتحدة .

و أشادت مساعد وكيل الخارجية الأمريكية خلال الاجتماع بالجهود المبذولة والتحسن الملحوظ في أداء المؤسسة، وأكدت أن الحكومة الأمريكية ستقدم الدعم الكامل للمؤسسة الليبية للاستثمار ,وجهاتها التابعة له في الولايات المتحدة الأمريكية.