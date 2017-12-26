أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس مكتب الإعلام الأمني و الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بوأكريم إن قسم البحث الجنائي شحات ضبط شخصين ليبيين بعد عرضهم قطع أثرية للبيع.

وأضاف بوأكريم أن المتهمين تم ضبطهم وبحوزتهم رأس تمثال يعود للعصر الروماني وصحن معدني لونه نحاسي ويعتبر قطعة فنية تعود لـ 50 سنة ماضية.

وأكد رئيس مكتب الإعلام الأمني أنه بعد ورود معلومات إلى قسم البحث الجنائي شحات من مصادر موثوقة عن وجود أشخاص يعرضون قطع أثرية للبيع تم فتح محضر والتأكد من صحة المعلومات الواردة والتنسيق مع النيابة العامة بهذا الخصوص وإعداد كمين محكم وضبطهم.

وأشار بوأكريم إلى أنه تم إخطار مصلحة الآثار الليبية وبعد الاطلاع وحسب ما تنص عليه مواد القانون رقم 3 لسنة 1995م بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن التاريخية فأنه لا يجوز تداول هذه القطاع أو الاتجار بها أو حتى الاحتفاظ بها.

وأفاد رئيس مكتب الإعلام الأمني أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الخصوص وستحال القضية للنيابة العامة عند استيفاء جميع الإجراءات القانونية.