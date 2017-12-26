أخبار ليبيا24- خاص

كشف المكتب الإعلامي في سرية مرداة المقاتلة اليوم الثلاثاء أن تفجيرًا استهدف خط نقل النفط الخام بالقرب من منطقة مرادة.

ورجح المكتب الإعلامي في السرية لـ”أخبار ليبيا24″ أنه من المحتمل أن يكون التفجير عمل إرهابي، لافتا إلى أنه فقد الاتصال بفصيل الحماية المرافق لفريق الصيانة التابع لشركة الواحة.

وأشار المكتب إلى أن سرية مرادة المقاتلة حركت قوة مسلحة إلى عين المكان، موضحًا أن الخط تابع لشركة الواحة للنفط الواصل مابين حقول الشركة في منطقة حوض مرادة النفطي إلى ميناء السدرة في منطقة الهلال النفطي.