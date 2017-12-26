أخبار ليبيا24-

بحث آمر الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي، اللواء ونيس بوخمادة خلال اجتماع له مع رئيس اتحاد الفلاحين و مندوب إدارة السيطرة وملاك الأغنام، بحث الآليات والكميات التي ستوزّع بها شحنة من منتجات أعلاف الشعير للأغنام.

كما ناقش الاجتماع الذي عُقد أمس الاثنين في مقر الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي جوانب عملية التوزيع المرتقبة.

وبحسب المكتب الإعلامي للغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي أفضى الاجتماع إلى تقسيم الشحنة بحيث يتم توزيع 3 كيلو من الشعير على الرأس للغنم من أصل 55 قنطار، و توزع هذه الكميات على المناطق ابتداء من منطقة الأبيار وتوكرة، وصولاً إلى هراوة والكفرة.