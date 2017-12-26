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ناقش مجلس إدارة المحفظة الاستثمارية طويلة المدى في ليبيا اليوم الثلاثاء العديد من الأمور الداخلية الخاصة بالمحفظة وإداراتها والجهات التابعة لها.

وبحث مجلس الإدارة خلال الاجتماع في مقر المحفظة في طرابلس مدى فعالية الجهات والإدارات التابعة لها وكل ما يتعلق بسير العمل.

يذكر أن المحفظة الاستثمارية طويلة المدي تأسست سنة 1991م بموجب قرار رقم ( 767 ) لسنة 1991م باعتبارها محفظة استثمارية تجارية لغرض الاستثمار الطويل الأجل تحقيقا لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وخلق موارد إضافية للنقد الأجنبي في ليبيا.

وتهدف أيضًا إلى تحقيق مبدأ عدالة توزيع ثروة المجتمع بين الأجيال بتكوين احتياطي استراتيجي للأجيال القادمة، وذلك بإضافة أرباح وعوائد الاستثمار لأصل المبلغ المستثمر وتنمية أموال المحفظة بما يخصص لها من حصيلة مبيعات قطاع النفط ومشتقاته