أخبار ليبيا24- خاص

أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الثلاثاء أن كل من اشتكى من وجود تسجيل في أي مركز انتخاب اتضح أنهم قاموا بالتسجيل في وقت سابق من قبل معارفهم أو أقاربهم عام 2014 ونسوا ذلك.

وأضافت المفوضية في تصريح خاص أنه في حال ما استخدم الرقم الوطني للمواطن وتم تسجيله دون علمه فالحل بسيط جدا وهو الاتصال بالرقم 1441 وطلب إجراء يعرف بـ “فك الارتباط” للتمكن من التسجيل برقم الهاتف الذي يملكه المواطن.

وطمأنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المواطنين من هذا الإشكال، موضحة أنه لا داعي للقلق وأن عليهم محاولة البحث عمن قام بتسجيلهم بهواتفهم سابقا وخصوصا أن المنظومة تزودك بآخر أربع أرقام من الهاتف المعني.

وأشارت المفوضية إلى أنها تقوم بفتح وتحديث سجل الناخبين، وكل ليبي سبق له التسجيل في انتخابات الهيأة التأسيسية أو مجلس النواب عبر الرسائل النصية القصيرة “SMS” يعتبر مدرجاً في سجل الناخبين و يحق له تغيير مركز الانتخاب.

يشار إلى أن عدد من المواطنين اشتكوا من أنهم حاولوا التسجيل في أحد مراكز الانتخاب وتافجأوا بأنه تم التسجيل في مراكز أخرى وبأرقام هواتف لا يملكونها.