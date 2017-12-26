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أعلن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج اليوم الثلاثاء عن موعد بدء عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم في الأول من فبراير المقبل.

وأكد السراج في بيان له أن هذا القرار جاء بعد أن تم الوصول إلى اتفاق بين ممثلين عن مدينتي مصراتة وتاورغاء ووضع آلية لتنفيذ هذا الاتفاق.

وأوضح رئيس المجلس أنه أصدر قرارًا بالتنسيق مع محافظ ليبيا المركزي بتخصيص القيمة المالية اللازمة لجبر الضرر والشروع في صرف الدفعة الأولى من هذه القيمة.

وأفاد السراج أنه أصدر أيضًا التعليمات بتسخير مؤسسات الدولة الأمنية والخدمية لتهيئة الظرف الأمني المناسب لعودة أهالي تاورغاء بأمن وسلام إلى مدينتهم وتوفير المتطلبات والمقومات الأساسية لعودتهم.

وذكر أنه أصدر تعليماته بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المدينتين برئاسة وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين وعضوية وزير الحكم المحلي.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي أن حكومة الوفاق تتعهد بتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على الاتفاق خلال العام المقبل.