أخبار ليبيا24-

عقدت الجمعية العمومية الاتحاد النسائي الليبي بقاعة فندق باب البحر أمس الاثنين اجتماع ،بحضور عميد بلدية طرابلس “عبد الروؤف بيت المال” وعدد من العضوات والجمعيات المنضمة إلى الاتحاد.

وألقي الحاضرون خلال الاجتماع العديد من كلمات الترحيب والتعريف بدور المرأة ودعمها لأسرتها ونشاطات الاتحاد خلال سنة 2017.

وتم خلال الاجتماع فتح المجال لعضوات بالاتحاد للمناقشة في جلسة حوارية مع مجلس الإدارة والإدارات التنفيذية والخروج بتوصيات منها ،دعم الاتحاد بتوفير المقر ,وإقامة الندوات والمحاضرات التوعوية التي تستهدف الفتيات من السن (14-17 سنة ) حول السلبيات التي تتعرض لها الفتاة حاليا ,وتمكين المرأة اقتصاديا لتحمل أعباء المعيشة.

كما شملت توصيات الاجتماع على أن يكون للاتحاد النسائي الليبي دور فعال في المجال السياسي والتشريعي لتعرف المرأة ما لها وما عليها ,و أن يكون للاتحاد صبغة قانونية وجسم قائم بذاته كغيره من الروابط والاتحادات المهنية.