أخبار ليبيا24

وسط إجراءات أمنية مشددة احتفل مسيحيو مدينة الموصل العراقية بأول قداس عيد ميلاد منذ طرد تنظيم داعش الإرهابي من المدينة، التي استعادتها القوات العراقية في يوليو الماضي.

ويعود آخر احتفال بعيد الميلاد في الموصل، التي تعتبر ثاني كبرى مدن العراق, إلى العام 2013 حيث كان أداء أي طقوس مسيحية أمرا خطيرا وصعبا خلال سيطرة مسلحي التنظيم الإرهابي على المدينة.

وأحيا أبناء الطوائف المسيحية في مدينة الموصل، قداس عيد الميلاد في كنيسة مار بولص للكلدان واعتبر المشاركون في القداس، أن هذا الاحتفال مؤشر على عودة الحياة والفرح إلى مدينة الموصل ويبعث رسالة سلام ومحبة بعد ما شهدته المدينة من ظلم ومآسٍ على يد داعش.

يشار إلى أن كنيسة مار بولص هي الوحيدة التي ما زالت قائمة في مدينة الموصل من بين نحو 30 كنيسة في محافظة نينوى بالكامل.

وأعاد تأهيل الكنيسة مجموعة من الشباب قبل أيام قليلة، مع تعليق ستائر على النوافذ التي تطاير زجاجها جراء المعارك التي شهدتها المدينة، وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أعلن قبل شهور تحرير مدينة الموصل بالكامل من إرهابيي تنظيم داعش الإرهابي.

وقال القس سعد صليوه من كنيسة مار بولص بالموصل إن القداس حضره البطريرك لويس ساكو، بطريرك الكلدان في العالم وشخصيات عسكرية ودينية أخرى.

وأضاف أن أجراس الكنائس دقت بعد قطيعة أكثر من 3 أعوام ونصف منذ أن سيطر داعش على مدينة الموصل في يونيو 2014، وفر المسيحيون من المدينة إلى سهل نينوى، والبعض الآخر إلى إقليم شمال العراق.