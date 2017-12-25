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أوقفت القوى الأمنية اللبنانية في البقاع شرق لبنان المسؤول الشرعي لتنظيم الدولة الإرهابي داعـش السوري أحمد الرحيل، من مدينة الطبقة في محافظة الرقة السورية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليـوم الإثنين أن عملية القبض على الإرهابي جاءت بعد أن دخل خلسة إلى لبنان.

وأكدت الوكالة أن جهاز أمن الدولة فرع الهرمل (شرق لبنان) استطاع من إلقاء القبض على السوري أحمد الرحيل، من بلدة الطبقة بالرقة، وهو دخل إلى لبنان خلسة آتياً من الرقة ومقيمًا في البقاع، وقد ألقي القبض عليه فجراً وهو آت إلى الهرمل.

وأضافت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أنه بالتحقيق مع الموقوف أقر بأنه المسؤول الشرعي لتنظيم الدولة الإرهابية داعـش، ولا يزال رهن التحقيق.

وكان الجيش اللبناني ألقى القبض على عبد الباسط أمون، أحد المسؤولين عن التفجير الانتحاري الذي هز المربع الأمني لـ”حزب الله” في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت في مطلع العام 2014.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام يوم الأربعاء الماضي أن أمون اعتقل في بلدة عرسال الواقعة في محافظة بعلبك – الهرمل عند الحدود مع سوريا.

وأفادت الوكالة أنه إضافة إلى أمون اعتقل الأمن اللبناني 10 أشخاص آخرين، من بينهم، شخص من آل غدادة، لقبه الزعيم، وواحد من آل أمون، و”م. العبد” قريب القيادي في داعش، وحيد العبد، و”ب. رشق”، و”ف. رشق”، و”ن. رشق” و”ر. غدادي”.

وأشارت الوكالة إلى أن مديرية التوجيه في الجيش اللبناني ذكرت في بيان لها أن دورية تابعة للمخابرات داهمت منزل السوري المطلوب المدعو الزعيم محمد العبد، الملقب بـ”حسني الزعيم” لانتمائه إلى التنظيمات الإرهابية التي كانت منتشرة في جرود البلدة، ولمشاركته إلى جانبها في الهجوم على مراكز الجيش وقوى الأمن الداخلي في معارك عرسال بتاريخ 2/8/2014، و”شاويش” الإرهابيين في مخيمات الجرود، حيث تمكنت من توقيفه في منزله أثناء اختبائه في غرفة سرية.

يذكر أن الهجوم الإرهابي بسيارة مفخخة الذي وقع في الشارع العريض بحارة حريك على مقربة من مقر المجلس السياسي لـ”حزب الله” ومبنى قناة “المنار” التابع له، تسبب بمقتل 5 أشخاص، من بينهم الانتحاري، وإصابة أكثر من 50 آخرين، وتبنى تنظيم “جبهة النصرة” مسؤولية هذا الهجوم.