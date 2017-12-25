أخبار ليبيا24- خاص

تمكنت قوات سرية مرادة المقاتلة اليوم الإثنين من القبض على 3 مجرمين لضلوعهم في عدة جرائم آخرها قتل الحاج محمد فضيل أشلوم في منطقة جالو.

وذكر المكتب الإعلامي في السرية لـ”أخبار ليبيا24″ أن اثنين من المجرمين كانا يسلكان طريق صحراوي مرورا بحقل زلطن النفطي وعند اقترابهما من منطقة مرادة تعطلت سيارتهما نوع تويوتا مزدوجة “فجعة”.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المجرمين قاما بالاتصال بأحد رفاقهم من منطقة الجفرة ليأتي لمساعدتهما ، وتصادف ذلك مع مرور أحد سكان منطقة مرادة عليهم وعند الحديث معهم أحس بأن وضعهم مريب وقالوا له بأنهم في انتظار رفيقم القادم من الجفرة فتركهم وقام بلإبلاغ عنهم لدى مركز قيادة قوات سرايا مرادة الذي كانت لديه معلومات عن وقوع جريمة بمنطقة جالو وهروب منفذيها.

وأشار المكتب إلى على الفور تم تكليف فصيل مقاتل من سرايا مرادة وبعض الشباب المساندين من المنطقة وتوجهوا إلى عين المكان وتم القبض عليهم والتحقيق معهم وبعد اعترافهم تم التحفظ عليهم في معسكر سرية شهداء الظهرة كما تم القبض على الشخص القادم من الجفرة بعد إجراء كمين محكم له وتم وضعه مع بقية المجرمين وجاري تسليمهم إلى الجهات ذات الاختصاص.

وأوضح المكتب الإعلامي أن أسماء المقبوض عليهم وعددهم 3 أشخاص أحدهم ليبي والآخران من الجنسية السودانية وهم:

1- عمر محمد عمر موسى القاتل

2- خليل قاسم محمد مسعود قريب القاتل وهو القادم من الجفرة

3- آدم محمد عبدالرحمن عمر سائق المركبة مساعد القاتل

يشار إلى أن منطقة راشدة إحدى مناطق جالو شهدت الأيام القليلة الماضية جريمة قتل الحاج محمد فضيل حمد اشلوم 80 عاما في مزرعته مكبل اليدين والقدمين وقد فارق الحياة بعد خنقه بعمامته وذلك بعد أن قام بنقل إسمنت بسيارته من إحدى المحلات وأخذ معه عمال ليقوموا بإنزاله في المزرعة ولكن اختفت السيارة واختفى العمال والسيارة نوع تويوتا “فجعة” اللون رصاصي.