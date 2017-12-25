أخبار ليبيا 24 – خاص

زار رئيس الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني خالد نجم اليوم الإثنين موقع إقامة مهرجان ميدان الشجرة الثقافي الذي ستنطلق فعالياته يوم الخميس المقبل في ميدان الشجرة في بنغازي.

ويستمر المهرجان لمدة عشرة أيام تحت شعار (بنغازي الفرح والإبداع ) بتنظيم وإشراف مؤسسة السينما والمسرح والفنون في الهيأة، ابتهاجا بتحرير مدينة بنغازي وعودة الحياة إليها.

وأكد نجم أن هذا المهرجان سيعيد البهجة لمدينة بنغازي وأهلها وسيقدم صورة بليغة ورسالة لأهل المدينة والمجتمع الدولي بأن الثقافة قادرة على إعادة الحياة للناس واستمرار البناء والتعمير وتجسيد الإنتصارات والصمود.

وتابع رئيس الهيأة: “هذا المهرجان يثبت أننا قادرين على صنع حياة جديدة من تحت الركام والأنقاض، وستوجه رسالة من خلال هذا المهرجان إلى من أراد لهذه المدينة الخراب والدمار “بأنكم تحاربوننا بالموت نحاربكم بالحياة”.

يشار إلى أن ميدان الشجرة في بنغازي هو أحد الميادين الرئيسية والتاريخية في مدينة بنغازي ويقع في وسط المدينة ويربط بين شارعي جمال عبد الناصر وعمرو بن العاص وكانت تتوسطه شجرة أرز كبيرة تُزين في أوقات الاحتفالات.

وشهد الميدان وبعض المباني المطلة عليه الدمار والتخريب أثناء المعارك التي خاضتها القوات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية التي تحصنت في المنطقة طيلة أعوام قبل دحرهم وهزيمتهم.