أخبار ليبيا24

أصدرت محكمتان عراقيتان يوم أمس الأحد، حكمها بإعدام 4 أشخاص إثر إدانتهم بتهمة الانتماء لتنظيمي “داعش” و”القاعدة”، والتسبب في مقتل العشرات بهجمات نفذت شرقي وجنوبي البلاد.

وأكد المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، عبد الستار بيرقدار، أن محكمة جنايات ديالى قضت بإعدام متهميْن اثنين ينتميان لداعش نفذا عدة عمليات في المحافظة شرق البلاد.

وأضاف بيرقدار، في بيان له أن أبرز العمليات التي شارك المدانان بتنفيذها، تفجير مقهى في منطقة “الحي العصري” بقضاء المقدادية، في ديالى، عام 2016؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

وقضت محكمة الجنايات في محافظة البصرة، جنوبي العراق، بإعدام اثنين من عناصر “القاعدة”، بعد إدانتهما بتفجير سيارتين مفخختين عام 2013.

وأوضحت المحكمة، أن الحكم صدر لقيام الاثنين في 17 مارس 2013، بتفجير سيارتين مفخختين في منطقة كرمة علي، شمالي البصرة؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

وأشارت المحكمة إلى أن الأحكام الصادرة بحق الأشخاص الأربعة صدرت بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وهي أرقام أولية وقابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوما؛ فإذا قبلت الأخيرة الطعن أُعيدت المحاكمة، وإذا رفضه صار نهائيا.

وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته، فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الأعمال الإرهابية، ويعاقب المحرّض والمخطّط والمموّل وكل من مكّن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي.