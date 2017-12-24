أخبار ليبيا24-

أوضح مدير مكتب إعلام بلدية بنغازي “نضال الكاديكي” أن البلدية شكلت غرفة للطوارئ بالتعاون مع مختلف الأجهزة في البلدية لإزالة أية مختنقات قد تطرأ خلال هذه الأيام نتيجة لرداءة حالة الطقس.

وقال الكاديكي إن اللجنة يتابعها بشكل مباشر عميد بلدية بنغازي “عبدالرحمن العبار” وهي على أهبة الاستعداد لفتح الشوارع في حال هطول الأمطار بشكل كبير وتسببها في البرك التي تعيق حركة السير.

مشيراً إلى أن مختلف الجهات على تنسيق مشترك رغم قلة الإمكانيات، موجهاً الشكر لشركة المياه والصرف الصحي ببنغازي لدورها في هذه اللجنة المتواجدة على أهبة الاستعداد في حال نشوء أي طارئ.