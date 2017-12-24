أخبار ليبيا24-

عقد عضو مجلس الإدارة للتصنيع والتخطيط والحاسب الآلي بالمؤسسة الوطنية للنفط “جاد الله العوكلي” عدة اجتماعات وحلقات نقاش مع المدراء الإقليميين لشركتي اوراكل وميكروسوفت وذلك خلال تواجده في القاهرة من 17 إلى 20 ديسمبر.

وأطلع “العوكلي” خلال الاجتماعات على عروض فنيه قدمها المختصين بهاتين الشركتين بينت قدرتهما وإمكانياتهما في هذه المجالات وفق أحدث التقنيات ورغبتهما والتزامها في التعاون مع المؤسسة وشركاتها.

كما تم خلال الاجتماعات الاتفاق على العديد من النقاط لوضع خارطة طريق للارتقاء بأسلوب العمل وانسياب وحفظ المعلومات في جميع المجالات بتطبيق منظومات حديثه ومؤمنة على غرار ما تعمل به المؤسسات والشركات العالمية.

يذكر أنه شارك في هذه الاجتماعات مدير عام الحاسب الآلي والاتصالات من المؤسسة الوطنية للنفط محمد الباشا و مستشار رئيس مجلس الإدارة لشؤون تقنية المعلومات عبدالحكيم الكمائلي.