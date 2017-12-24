أخبار ليبيا24-خاص-

أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري في تصريح خاص لـ-أخبار ليبيا24 – ترحيب القيادة العامة بأي مبادرة تحل أزمة ليبيا وتساهم في إنهاء معاناة الشعب الليبي.

وأوضح العميد المسماري أن دور الجيش الوطني في الانتخابات القادمة , هو دور مختصر على الحماية والتأمين , و أن الانتخابات تختص بها المفوضية العليا للانتخابات , والمواطنين , وأنه في حال تم مطالبتهم من قبل مفوضية الانتخابات أو مجلس النواب بتأمين هذه الانتخابات سوف يقومون بذلك .

وأشار الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة, إلى أنه في حال تم انتخاب رئيس لليبيا بشكل حر ونزيه سيتم وضع القوات المسلحة تحت السلطة المنتخبة.