أخبار ليبيا24-

دعا مسؤول ثلاجة حفظ الموتى بمركز بنغازي الطبي “أحمد العمامي” ،إدارة المركز الطبي بسرعة التواصل مع الهلال الأحمر الليبي ،لنقل جثامين مجهولين الهوية المتراكمة داخل ثلاج.

وأوضح العمامي في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا24،أن الجثث ازدحمت بها غرف وأروقة الثلاجة مشيراً إلى أن أعدادها بلغت حتى الجمعة الماضية 39 جثة.

وحذر مسؤول ثلاجة حفظ الموتى بمركز بنغازي الطبي من خطورة تعرض كافة العاملين في المركز والثلاجة إلى أضرار صحية وأمراض لا يحمد عقباها,حيث بدأت الجثث بالتحلل وأصبحت تخرج روائح كريهة منها.