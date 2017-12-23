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نقلت مصادر سورية مقربة من تنظيم”داعش الإرهابي عن نية التنظيم تنفيذ حكم الإعدام بأربعة من عناصره بتهمة “الردة”، وذلك بعد أن اعتقلهم أثناء محاولتهم الهرب من الحجر الأسود قرب مخيم اليرموك.

وأشارت المصادر إلى أن خلافات حادة نشبت بين قادة داعش على خلفية اعتقال العناصر الأربعة، حيث توعد أمير التنظيم “أبو العز دهمان” بتنفيذ حكم الإعدام بهم خلال الأيام المقبلة، بينما تعهد أبو هشام الخابوري بإطلاق سراحهم ومنع تنفيذ حكم الإعدام بالقوة إذا لزم الأمر، نظراً لوجود صلة قرابة معهم.

يأتي ذلك وسط ظهور خلافات وانقسامات حادة في صفوف داعش في مخيم اليرموك والحجر الأسود، حيث أنقسم التنظيم إلى ثلاث أقسام، القسم الأول من أبناء حي الحجر الأسود وهم مؤيدين لأمير التنظيم السابق “أبو هشام الخابوري”، وقسم آخر هم عناصر داعش في حي التضامن وهم مؤيدين لأمير التنظيم الحالي “أبو العز دهمان”، بالإضافة إلى قسم ثالث هم عناصر التنظيم في مخيم اليرموك وهم مع اعطاء الولاية لأحد فلسطيني المخيم أميرا لداعش.

وقالت مصادر أخرى أنها حصلت على نسخة من منشور ورقي ألقي في عددٍ من شوارع مخيم اليرموك، يهدد أمير التنظيم “أبو العز دهمان” بالقتل من قبل من يسمون أنفسهم “أسود الخلافة في اليرموك”.

يذكر أن الآونة الأخيرة شهدت خروج عدد من عناصر تنظيم داعش من منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق، إلى جهات غير معلومة، وكانت المصادر أوضحت أن العناصر من أقارب “أبوهشام الخابوري” أمير التنظيم السابق، حيث عرف منهم “صدام”، “العربي”، “أبو البراء”، “أبو كاسم حمد”، و”عزو ابن أخ الخابوري.