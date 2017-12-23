أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى مدير مكتب الإعلام الأمني في الإدارة العامة للبحث الجنائي مساعد ضابط وليد العرفي، اليوم السبت، الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تعرض الفنان الشاب وسيم عادل للضرب والاعتداء .

وأكد العرفي لـ “أخبار ليبيا 24” أن وسيم عادل متواجد حاليا في مقر البحث الجنائي وأنه بخير وصحة جيدة ولا صحة للأخبار التي يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه قبض عليه على خلفية احتفالية أحياها بمناسبة تخرج طالبات بالثانوية الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقدين ومحرضين وبين مؤيدين.

وفي ذات الشأن، حذر العرفي من إقامة الحفلات الخاصة وأعياد الميلاد في القاعات دون موافقة أمنية، مؤكدا أن مثل هذه الحفلات لا يمكن أن تقام إلا بإذن وموافقة من إدارة البحث الجنائي بنغازي .

وأوضح أن إقامة هذا النوع من الحفلات سيعرض أصحاب الحفلات، ومالك قاعة المناسبات للمسائلة القانونية .