أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المحترف الليبي بصفوف الفيصلي الأردني إن العقوبة التي سلطت عليه هي عقوبة ظالمة.

وبيّن الزوي في تصريح لـ “أخبار ليييا 24” أنه لايوجد أي دليل على اعتدائه حكم المباراة او على لاعب منافس .

وكان الاتحاد الاردني قد تلقي الاربعاء الماضي تعميم من الفيفا بشأن عقوبات الاتحاد العربي التي من ضمنها ايقاف الليبي أكرم الزوي عن ممارسة كرة القدم لعام من 15 اغسطس 2017 الى 15 اغسطس 2018 .

ومن جهته علق الزوي قائلاً لم ادخل في أي شجار طوال مسيرتي الرياضية حتى في اصعب الظروف وعن العقوبة قال سنستأنف القرار وستحل الامور بمشيئة الله .