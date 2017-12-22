أخبار ليبيا24-

أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، استمراره في بيع النقد الأجنبي لأرباب الأسر خلال العام المقبل، ويحدد بمبلغ 500 دولار لكل فرد في الأسرة.

وأكد المركزي، استمراره في العمل بنظام الحوالات المباشرة، لأغراض الدراسة والعلاج في الخارج، محدداً سقف القيمة بـ7.500 دولار لكل مستحق، وفقاً للضوابط المعمول بها من المصرف.

وأوضح المركزي، في بيان نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن إجراءات تنفيذ مخصصات النقد الأجنبي وإيداعها في حسابات الزبائن لعام 2017 مستمرة إلى نهاية ديسمبر الجاري، مبيناً أنه يحق لكل مواطن الاستفادة من أي رصيد نقد أجنبي متبقي في حسابه مستقبلاً، في حال لم يقم بتصريفها العام الحالي.

وحيا المصرف المركزي الشعب الليبي قائلاً ” لا يفوت المصرف أن يحي المواطنين الكرام على تفاعلهم وتجاوبهم وتعاونهم مع برنامج بيع العملة الأجنبية لأرباب الأسر”.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن بداية العام الجاري بيع 400 دولار لكل فرد من أفراد الأسرة، بسعر الرسمي المحدد من قبل المصرف.