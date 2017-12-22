أخبار ليبيا24-

قامت اللجنة المشكلة من عميد بلدية الابيار العقيد “عبد العزيز الدغاري” أمس الخميس، بالتفتيش على المعامل المدرسية , وكانت المحطة الاولى هي مدرسة أبو مريم الثانوية حيث وجدت كميات كبيرة من المواد الكيمائية المنتهية الصلاحية في معمل العلوم بالمدرسة.

وأكد رئيس اللجنة ومدير الاصحاح البيئي بالبلدية المهندس “صالح البدرى” انه ،وجدت بعض من المواد المسرطنة في هذا المعمل وتم إعدامها.

موضحاً أن اللجنة توجهت بنداء لكافة مدارس الابيار ومدارس ليبيا عامة بالتفتيش على هذه المعامل والتخلص من مثل هذه المواد الضارة فوراً.