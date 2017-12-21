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أصدر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الحاكم العسكري درنة – بن جواد الفريق عبدالرازق الناظوري تعليماته لآمر غرفة تأمين بنغازي الكبرى اللواء ونيس بوخماده بشأن عدم القبض على أي شخص خارج إطار القانون.

وأكد الناظوري على ضرورة احترام آدمية وكرامة الإنسان وحسن معاملة المواطنين، والقبض على أي أشخاص مقنعين يتجولون بسيارات سواء كانت عسكرية أو مدنية داخل المدينة أو خارجها.

وشدد رئيس الأركان الحاكم العسكري على أنه في حال القبض على أي شخص وفق إجراءات قانونية يودع في أماكن حجز شرعية و بعلم ذويه والسلطات القضائية المختصة.