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اكتشف مكتب آثار طلميثة يوم الإثنين الماضي تمثالاً رخامياً جديداً من الطراز الروماني بطول 1.57سم وعرض 70سم عُثر عليه في المدينة الأثرية بجانب خزانات المياه الأثرية.

وقال مدير مكتب آثار طلميثة أشرف الورفلي أن اكتشاف التمثال تم بعد بلاغ وارد من أحد المواطنين لأفراد الشرطة السياحية.

وأضاف الورفلي أن المكان الذي عثر فيه على التمثال إثر جرف مياه الأمطار لجزء منه على حفريات إيطالية إبان فترة الاحتلال الإيطالي، ويعد هذا الاكتشاف إضافة مهمة للمورث والإرث الثقافي الليبي.

وأكد بأنه قد تم توثيق التمثال بالوضعية التي وجد عليها وتم العمل على استخراجه بشكل دقيق حسب الطرق العلمية الصحيحة حتى لا يتم كسره أو إلحاق الضرر به.

وأضاف مدير مكتب آثار طلميثة أنه قد تم نقل التمثال إلى متحف آثار طلميثة بحماية من مركز الشرطة والشرطة السياحية دون أية أضرار.

وأشار الورفلي إلى أن المكتب يعتزم يوم الأحد المقبل إقامة حفرية بالقرب من المكان الذي تم فيه العثور على التمثال حتى يتم الكشف عن إمكانية العثور على باقي التمثال.