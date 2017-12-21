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أعدمت الدوريات التابعة لتمركز بوابة الـ 40 الجغبوب التابعة للكتيبة 108 في المنطقة العسكرية طبرق مليون واربعمئة وخمسون حبة من الترامدول.

وقال آمر الدوريات رئيس عرفاء عبدالقادر أبعيص إن هذه الكمية هي ناتج لعمليات ضبطية مختلفة بدأت من مطلع الشهر الجاري من قبل دوريات الاستطلاع الصحراوي بالتمركز للحد من ظاهرة التهريب التي تتخذ من منطقة التمركز دربا لها.

وأكد أبعيص أن هناك عملية اشتباك قد حصلت مع أحد المهربين ولكن الدوريات تمكنت من ضبطه وما معه من مهربات من حبوب الترامدول.

يشار إلى أن تمركز الـ 40 يعد هو أقرب التمركزات من منطقة الجغبوب والتي تبعد عن طبرق بحوالي 380 كم.