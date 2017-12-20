أخبار ليبيا24-

بحث رئيس الحكومة المؤقتة ووزير الداخلية المكلف “عبد الله الثني” آلية عمل وزارة الداخلية من جميع النواحي التي تكفل تأمين الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا عقده “الثني” أمس الثلاثاء بمدراء الإدارات العامة بوزارة الداخلية.

كما ناقش الاجتماع آلية دعم صندوق الرعاية الاجتماعية لوضع آلية أو تصور لإقامة مشاريع استثمارية لوزارة الداخلية وتفعيل مصانع اللوحات المعدنية التي قامت وزارة الداخلية بجلبها لوضع حد لمعانة المواطن, بالإضافة إلى دعم إدارة الأمن الدبلوماسي بكافة الإمكانيات اللازمة لتفعيلها وتمكينها من أداء مهامها المطلوبة على أكمل وجه.

يشار إلى أن الاجتماع حضره وكيل وزارة الداخلية يونس القهواجي، ومدير الإدارة العامة للأمن الدبلوماسي وحماية الشخصيات المهمة، مدير إدارة الآليات، ومدير إدارة العلاقات العامة، ومدير الإدارة المالية، ومدير إدارة الاتصالات، ومدير إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية، إضافة إلى مدير مكتب وزير الداخلية.