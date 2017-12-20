أخبار ليبيا24-

أقيم في العاصمة التونسية اجتماع موسع بشأن التضامن مع الصحفيين الليبيين .

وأوضحت مصادر مطلعة أن الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء أثيرت خلاله العديد من الموضوعات أبرزها إقامة ورشة عمل يومي 27 و 28 ديسمبر الجاري في مدينة بنغازي حول السلامة المهنية للصحفيين وذلك بإشراف الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا والنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين , مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار استكمال مبادرة الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمنظمة التونسية للصحفيين.

وأضافت المصادر أنه تم تكليف الإعلامي”أحمد النايلي” بإدارة ورشة عمل بنغازي بالإضافة إلى مدرب من دولة تونس.

يذكر أن الاجتماع كان بحضور الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين ونائب الأمين العام وعضو اتحاد الصحفيين العرب والأمين العام للصحفيين التونسيين والسادة أعضاء لجنة حوار التضامن.