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بحث وكيل عام وزارة الصحة في الحكومة اليبية المؤقتة سعد عقوب القضايا التي من شأنها تحسين أداء المستشفيات العامة والقروية وإدارات الخدمات الصحية في البلديات .

وأكد عقوب خلال الزيارات الميدانية للمرافق الصحية في بلدتي توكرة والأبيار اليومين الماضيين مع مسؤولي القطاعات الصحية أن الهدف من الجولات الميدانية التفتيشية هي النهوض بالمرافق الصحية في البلاد.

وأضاف وكيل عام وزارة الصحة أن الزيارات الميدانية بحثت واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين و أيضا إيجاد حلول سريعة للمشاكل العالقة التي يعاني منها مدراء المستشفيات.

وأكد عقوب أن هذه الزيارات تهدف إلى معرفة مدى تفعيل قرارات وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة وفق المهام المناطة بها نظراً لأهمية المسؤولية الملقاة على عاتق العاملين في هذه المستشفيات.

ولفت وكيل عام وزارة الصحة إلى أن هذه الزيارات من شأنها تقييم أداء المؤسسات والمنشآت الصحية في الدولة للوقوف عن كثب عن أوجه القصور وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ السياسة العامة للوزارة في مختلف القطاعات.