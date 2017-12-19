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وجه مدعون أمريكيون الخميس اتهامات إلى امرأة في نيويورك بغسل نحو 85 ألف دولار أمريكي من عمليات الاحتيال عبر عملة بيتكوين الإلكترونية لمساعدة تنظيم داعش.

وقال مكتب بريدجيت رود، ممثلة الادعاء الأمريكي في منطقة بروكلين، إن المتهمة زوبيا شاهناز (27 عاما) اعتقلت الأربعاء بتهمة الاحتيال المصرفي والتآمر وغسل الأموال.

ودفعت المتهمة، الخميس، ببراءتها من جميع التهم أمام قاضية الصلح الأمريكية كاثلين توملينسون.

ويقول المدعون إن شاهناز حصلت على قرض وعدد من البطاقات الائتمانية ببيانات غير صحيحة تقدمت بها لمؤسسات مالية واستخدمت هذه الأموال في شراء عملة بيتكوين.

وقال المدعون إن المتهمة غسلت الأموال عبر معاملات مصرفية غير مشروعة تضمنت شركات وهمية في باكستان والصين وتركيا بهدف استخدام الأموال لصالح تنظيم داعش في نهاية المطاف.

وقال المدعون إن شاهناز حاولت في يوليو السفر إلى سوريا، لكن مسؤولي إنفاذ القانون أوقفوها في مطار جون إف. كينيدي في نيويورك بينما كانت في طريقها لركوب طائرة إلى إسلام أباد عاصمة باكستان.

وقال المدعون إن المتهمة كانت عاقدة النية على الذهاب إلى سوريا عند توقف الطائرة في إسطنبول في طريقها إلى باكستان.

وقال مكتب الادعاء العام إن عقوبة الجريمة الأخطر ضمن الاتهامات، وهي الاحتيال المصرفي، قد تصل للسجن 30 عاما.