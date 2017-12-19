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قتل 95 مسلحاً من تنظيم “الدولة الإسلامية”، داعش الإرهابي في محيط قرية جرس الواقعة في المناطق المحررة في ريف محافظة دير الزور.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، إن مسلحي داعش شنوا هجوماً على قرية جرس التي تم تحريرها في وقت سابق من الآن، مشيرة إلى أن مقاتلي ومقاتلات عاصفة الجزيرة تصدوا الهجوم في تلك المنطقة.

وبحسب المعلومات، فإن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 95 مسلحاً وتدمير عربة مفخخة لمسلحي داعش، كذلك وقع عدد من جثث مسلحي داعش مع عتادهم العسكري بيد قوات سوريا الديمقراطية.

وأشارت القوة إلى أن ثلاثة مقاتلين فقدوا حياتهم جراء الاشتباكات التي اندلعت في قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي داعش.