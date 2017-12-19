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كشف عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالى النائب فرات التميمي، الاثنين، عن مقتل أبرز قادة الجيل الأول لتنظيم القاعدة في المحافظة، فيما أشار إلى أن القتيل كان يقود أخطر خلايا الإرهاب شرق ديالى.

وقال التميمي: إن فريقا أمنيا مشتركا نجح في قتل الإرهابي علي محمد ساهي في عملية نوعية جرت جنوب قضاء بلدروز (30كم شرق بعقوبة) والذي يمثل أبرز قادة الجيل الأول للقاعدة في ديالي“.

وأضاف عضو مجلس النواب العراقي أن الإرهابي انتمى بعد بروز داعش إلى صفوفها وأصبح أهم قادتها فيما بعد وهو يقود أخطر خلايا الإرهاب في مناطق شرق ديالى وخاصة حوض الداينية.

وأشار التميمي إلى أن الإرهابي كان يقاتل في الموصل وهرب منها بعد تحريرها إلى ديالي، مؤكدًا أن الخلايا النائمة لداعش لاتزال تمثل تهديد أمني جدي في محافظة ديالى.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة الانتباه لتحذيرات المرجعية الدينية من خطورة خلايا التطرف وأهمية تكثيف الجهود للقضاء عليها لأنها مصدر يهدد الأمن العام.

وكان العشرات من قادة تنظيم القاعدة المعروفين في ديالى انخرطوا في صفوف “داعش”، عقب أحداث يونيو 2014 في ديالى بعضهم هرب باتجاه محافظات أخرى بعد تحريرها.