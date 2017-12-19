أخبار ليبيا24

انتخب مجلس النواب اليوم الثلاثاء، محمد عبد السلام الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي، بعد تحصلع على 54 صوتاً.

وكانت نتيجة التصويت على انتخاب محافظ مصرف ليبيا المركزي للمترشحين للمنصب على النحو التالي:

أحمد رجب 38 صوت محمد الشكري 54 صوت علي الحبري 3 أصوات عبد الحميد الشيخي 9 أصوات

يشار إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي “المنتخب” محمد عبد السلام الشكري من مواليد سوق الخميس الساحل الخمس 1952، درس المرحلة الابتدائية في مدرسة الخمس المركزية، والإعدادية والثانوية في مدرسة إبراهيم الرفاعي الثانوية، في الخمس.

أكمل دراسته الجامعية في جامعة بنغازي، وتحصل عام 1974 على بكالوريوس محاسبة بتقدير جيد جداً ثم ماجستير محاسبة من جامعة أوكلاهوما في الولايات المتحدة عام 1981م .

وبدأ حياته العملية في المصرف العربي الليبي الخارجي عام 1974م ، ثم شغل مدير إدارة المحاسبة ومدير الإدارة المالية ومديراً لإدارة المساهمات بذات المصرف.

كلف بمهام وعضويات مجالس إدارة في كل من اوغندا والتوجو وتونس ومصر وإسبانيا، وشغل وظيفة المدير العام المساعد للمصرف العربي التونسي الليبي في تونس( سنة 1987 إلى 1997) ثم رئيس لمجلس الإدارة ومديراً عاما لمصرف الجمهورية من (1998 إلى 2005 م).

وشغل أيضًا رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف الليبية من 1978 إلى 2005 م، كما شغل عضو ورئيس لمجلس إدارة شركة الصرافة والخدمات المصرفية من 1998 إلى 2005، وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين من سنة 2002 حتى 2007م.

وعين بقرار تنافسي في 2006 نائباً للرئيس التنفيذي ومديراً عاماً للمصرف العربي التجاري البريطاني في لندن، و مالبث إلا شهورا قليلة حتى عين نائباً لمحافظ مصرف ليبيا المركزي في مارس 2006 م، وترأس آنذاك لجنة مشروع نظام المدفوعات الوطني، ولجنة الاستثمار، ولجنة الأداء المصرفي.

وشارك في إقامة صندوق ضمان المودعين، وفي تأسيس وترأس لجنة إدارة معهد الدراسات المالية والمصرفية، وتبنى برامج الدبلومات المهنية المتخصصة في العمل المصرفي رفعا من مستوى العاملين في القطاع المصرفي ومهاراتهم.

أرسى فرص إعداد برامج اللغة الإنجليزية وبرامج الصيرفة الحاسوبية التي استفاد منها المئات من العاملين في القطاع المصرفي للدولة الليبية.

أسس وأشرف على إعداد القطاع المصرفي ليواكب المستجدات العالمية وإعداد صف ثاني من المصرفيين المؤهلين تأهيلاً عالياً بجامعات دولية متقدمة بالخصوص.