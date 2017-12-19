أخبار ليبيا 24

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحرب ضد تنظيم “داعش” في سوريا والعراق ستنتهي في غضون الأشهر المقبلة، وتحديداً بحلول فبراير المقبل.

وأضاف ماكرون خلال لقاء صحفي للرئيس الفرنسي، أمس الأحد، بحسب موقع إذاعة “فرانس إنفو” الرسمية “عدوي هو تنظيم داعش، وسنربح الحرب ضده في العراق بالتعاون مع التحالف الدولي، وأعتقد انه بحلول منتصف أو نهاية فبراير المقبل، سنكون قد ربحنا أيضاً حربنا ضد التنظيم في سوريا”.

واعتبر الرئيس الفرنسي أن “بشار الأسد هو عدو الشعب السوري الذي سيظل في مكانه، لأن حمايته تتولاها الأطراف التي حققت نجاحاً أيضاً على أرض الواقع”.

ولفت ماكرون في مؤتمر صحفي بقصر الإليزيه إلى أن “الأطراف المذكورة هي إيران وروسيا”.

وقال أيضًا: “في ما يتعلق بسوريا، سيستمر التحرك العسكري لمحاربة داعش حتى منتصف أو أواخر فبراير، مضيفا “سيكون من الضروري بناء سلام طويل الأمد وهنا سيتركز قلب التحرك الدبلوماسي الفرنسي في المنطقة”.