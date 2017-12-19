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افتتح في بلدية يفرن مركز غسيل الكلى , بحضور عميد البلدية وعدد من المشايخ والأعيان ومسؤولي القطاع الصحي في البلدية.

وأوضح مدير مركز غسيل الكلى في يفرن محمد سلامة أن افتتاح المركز جاء تلبية لطلب أهالي المدينة، لتوفير الخدمة داخل نطاق البلدية وتخفيف العبء وعناء ومشقة التنقل والسفر على المرضى.

وأكد سلامة أن وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة في البيضاء هي التي اعتمدت وساعدت في تجهيز القسم طبيا بالأجهزة والمعدات والمشغلات إلى جانب البلدية التي كان لها دور في تجهيز المكان.

وأشار مدير مركز غسيل الكلى إلى أن افتتاح المركز يعتبر كخطوة أولى لتعويض النقص الذي تعاني منه البلدية في توفير الخدمات لمرضى الكلى متمنياً اعتماده كمركز ذو ذمة مالية وإدارية مستقل من قبل وزارة الصحة و مجلس الوزراء.