أخبار ليبيا 24

اعلنت مديرية طرق وجسور الأنبار، الإثنين، أن مجموع الجسور التي دمرها تنظيم “داعش” الإرهابي في ثلاثة أقضية فقط بلغت 15 جسراً.

وقال مدير المديرية مهدي عبد فرحان بحسب السومرية نيوز إن “داعش الإرهابي قام بتدمير ثمانية جسور في قضائي عنه وراوه (210 كم غرب الرمادي)”، مبينا أن “التنظيم قام بتدمير سبعة جسور عائمة وكونكريتية في القائم، (350 كم غرب الرمادي).

وأضاف فرحان، أن تلك الجسور تحتاج الى مبالغ لا تقل عن 15 مليار دينار وخلال فترة لاتقل عن سنة لإعادتها في حال توفرت التخصيصات المالية لها، لافتا الى أن جميع تلك الجسور إستراتيجية وحيوية.

يذكر أن تنظيم “داعش” قام في عام 2014 و2015، بتفجير الجسور التي تربط المدن بعضها ببض لمنع تقدم القوات العراقية لتحرير المدن التي يحتلها في محافظة الأنبار.